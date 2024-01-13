Çay bahane sohbet şahane

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi, soğuk havaya karşı çayla önlem aldı. Sette yakalanan uyum ekip ve oyuncular arasında devam ediyor.Ekibi en çok zorlayan şey soğuk ve her bölümde izleyicinin yüreğini ağzına getiren aksiyon sahneleri oldu. Dizide kullanılan kostümler soğuğa karşı her oyuncunun karakterine göre, özel bir ekip tarafından tasarlandı. Gündüz vakti 5 derece, gece ise 0 derecelere düşen İstanbul havasına rağmen sete ara vermeden devam eden büyük ekip, içilen çaylar eşliğinde bol kahkahalarla içlerini ısıttı.