Çeşme’de plajlara giriş el yakıyor

Yaz başından bu yana herkes Bodrum'daki fiyatları konuşuyor. 500 liraya bir lahmacunun satıldığı ilçe için pek çok ünlü isim "Bir daha gitmem" demişti. Durum böyle olunca Çeşme fiyat tarifesiyle Bodrum'un gerisinde kalmıştı. Ancak bayram tatiliyle birlikte Çeşme'deki fiyatlar da abartılmaya başlandı. Tuvalet ücretlerinin 50 liraya çıkması önceki gün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Bu arada Çeşme'de beach fiyatları da el yakıyor. Bir kişinin 500 liradan 1.000 liraya kadar giriş ücreti ödediği ilçede bazı mekanlar ise "İçeride 800 lira harcamak zorundasınız" diye dayatmada bulunuyor.