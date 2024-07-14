Çocuk döven bakıcının 1 yıl hapsi isteniyor

Cansu Canan Özgen ve eşi Erden Eryüz'ün 3 yaşındaki oğulları A.E, 21 Temmuz 2023 tarihinde Eyüp'te bir parkta bakıcısı U.M. (54) tarafından darp edilmişti. Bakıcının çocuklarını darp ettiğini komşularından öğrenen çift, karakola giderek şikayetçi oldu. Çift, bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu belirterek, bakıcılarının oğullarını parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının kendilerini araması üzerine U.M.'nin çocuklarına tokat atarak darp ettiğini öğrendiklerini anlatmıştı.Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; bakıcı U.M'nin, ülkeye kaçak yollarla girdiği ve oturma izninin olmadığı tespit edilerek sınır dışı edilmesinin ardından ifadesi alınması için Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. U.M. ifadesinde, 6 aydır çocuğun bakıcısı olduğunu, kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını, evladı gibi kendisini sevdiğini söyledi. Çocuğun parkta köpek pisliğini eline aldığını, yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti. U.M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını öne sürdü. Çocuğun yüzüne kesinlikle tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.