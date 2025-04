Çocuk oyunu düşünüldüğünden zor

ASLI TANDOĞAN



İzleyici kostümler, dekorumuz müziğimiz ve danslarımızla renkli bir dünya bekliyor. Çok sıcak bir oyun oldu. Tavşan kostümünü giyince çok heyecanlandım, ruhumdan tavşan çıktı diyebilirim. Kostüm çok tamamlıyor.

Evde kondisyon çalıştım. Zıplayıp şarkı söylüyorum. Dans ediyorum.

Daha önce Robot Pinokyo'da İş Sanat sahnesinde rol almıştım. Tecrübem var ama çocuk oyunu oynamak düşünüldüğünden daha zor. Hiç müsamahası yok çocukların. Beğenmiyorsa dan diye söylüyor, onların dikkatini toplamak, sıkmadan izlettirmek lazım.

Kızım Arya ve oğlum Atlas ile Alper'in oğulları geldi provalara. Onlardan doneler almaya çalıştık ilk başlarda. Dikkate aldık tabi ki. Anne gözüyle de baktığım yerler oldu.

11 senedir İstanbul dışında yaşıyorum. Mutluyuz. Çocuklar büyüyene kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bahçeyle hayvanlarla ilgileniyoruz. Çocukluğum hep kampta karavanda teknede geçti, babam çok severdi. Bana da ondan geçti sanırım. Doğada yaşamaya alışkınım. Şehirde yaşamaya alıştıktan sonra yeniden doğaya çıkmaya kampa girmeye korkmuştum. Aslında doğa daha güvenli. Eşim finansçı, o da alıştı.

Organik tarım yapayım dedim. Ürünleri ilaçlamadım, böyle olunca tüm bahçemizi salyangoz bastı. Ben de bahçe işlerine ara verdim.

Arp çalmaya devam ediyorum. Bütün Çılgınlar Sever Beni oyununda oynarken çalıyordum, bu sene Öznur Serçeler ile dönüşümlü oynayacağız. Pinokyo'da da çalıyordum. Arya'ya yaptığım besteler var, onu dinleyerek uyuyor bazen. Oğlum piyano çalıyor, müziğe meraklı.



YOSİ MİZRAHİ

PARAYI NE ZAMAN ÖNEMSEMESEM ÖNÜME DÜŞTÜ

Oyunda Fırtına isimli bir atı oynuyorum. Benim için kostüme de gerek yok at gibiyim zaten. Yele ve kuyrukla tam bir fırtına oldu. Oyunda tavşanın mentörü rolünde.

Bizim başkarakterimiz Ali'nin babasının oyuncağıymış zamanında. O yüzden görmüş geçirmiş bilge adam gibi tavşanı deneyimleriyle yönlendiriyor.

Hayatımdaki ilk çocuk oyunu deneyimim. Sevinç Erbulak ve Alper Kul yönetiyor. Sevinç ile başka bir oyunumuz daha var. Aşk Listesi diye... Hakan Bilgin ve Sevinç'le beraber oynuyoruz. İnanılmaz ilgi var. Biletler çıktığı an bitiyor. Müthiş komik bir oyun. Gülmek istiyorsanız bekleriz.

Neyse bana bu oyunda rol almam için teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Nasıl yaparım falan diye korktum başta ama ekip çok iyi. Aslı'nın enerjisi çok yüksek zaten. Bizimle beraber Alper'in öğrencileri de var. Her biri başka bir oyuncağı oynuyor. Ali'nin odasında geçiyor oyun. Ali'nin annesi babası gelince hepimiz donuyoruz, oyuncak olarak.

AVRUPA STANDARTLARINDA OLDU

Kendini bulmakla alakalı bir söylemi var oyunun. Onun bir birey olduğunu mükemmel olmak zorunda olmadıklarını anlatan bir oyun. Yaş aralığımız 5-12. Avrupa standartlarında çok başarılı bir iş oldu. Çok eski bir metin aslında. 1922'de yazılmış yüz yıllık bir metin. Alper onu günümüze uyarladı.

Çocuk oyunu yetişkin oyunundan çok daha ciddiye alınarak yapılması gereken bir şey. Belki de ilk defa tiyatroya gelen çocuğu soğutacaksın o oyunla ya da tam tersi yeni bir tiyatro seyircisi kazandıracaksın. O yüzden üstün körü yapılacak bir şey değil bu.

Yeni nesil çok zeki, algıları çok açık. Şimdiki çocuklar tablet çocuğu bizde böyle bir şey yoktu. Tahta oyuncağımız, kurmalı arabalarımız vardı. Tablet çocuklarına oyuncakla ilişki kurmayı hatırlatıyor olmak güzel bir şey.

Parayı ne zaman çok önemsemesem önüme düştü. Geçen yıl, 33 yıllık kariyerimde başıma gelenleri anlattığım tek kişilik bir oyuna başlamıştım, o devam ediyor büyük ilgiyle. Pandemide 3 sene boş oturduk. Onun acısını çıkarmam lazım. Eve giremiyorum, travma oldu.



MOTORLA YOL YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM



Kamp hayatını çok seviyorum.

Motosiklet merakım var. Geçen yıl İngiltere, İskoçya ve İrlanda yapmıştım. Ondan önce Norveç'e kadar gitmiştim. Bu yaz da İtalya, İsviçre ve Avusturya yapacağız büyük ihtimalle. Şehir dışında motorla yol yapmayı çok seviyorum. Doğada olmayı seviyorum. Kendime karavan yaptıracağım şimdi.



ÖZLEM ÖÇALMAZ

MARS'A GİTMEK İÇİN NASA'YA BAŞVURMUŞTUM

Son olarak Başka Bir Gün dizisinde oynadım. Avni Yalçın ve Nur Sürer gibi isimlerle oynamış olmak güzel bir deneyimdi.

Benim çok büyük bir fan kitlem var. Çoğu Pakistan'da enteresan bir şekilde. İki oyunda bir oyun yapıyoruz biz.

Alayça ile hamileyken bir araya geldik. Gebe diye bir oyun yaptık. 15 diye yola çıktık 19 oyun oynadık. Tuba da vardı. 9 aylıktım hâlâ oynuyordum. 2 hafta sonra da doğum yaptım zaten. Bizim için de Türkiye için de çok güzel değişik bir anı oldu.

Çocuklarımız da beraber büyüyor. Tuba'nın oğlu var bizimkiler kız.

Annelik iyi gidiyor. Çözdüğümü düşünüyorum. İlk başlarda zordu ama şimdi iyiyiz. Anne bana tiyatroyu anlat diyor. Babası avukat. Oyunculuk zor avukatlık yapsın.

Amadeus 6. yılında kapalı gişe. Girdiğimde 29 yaşındaydım, şimdi 35 yaşındayım. Büyüdüm. Sektör ve endüstriyle ilgili farkındalıklar kattı bana. Kutsal bir yer benim için. Beni büyüten bir yer orası.

Komedi yaptım ama komedide çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Komedi yerele ait bir şey benim tipim yerele ait durmuyor. Hayatta komiğim ama tip komedisini çok beceremiyorum. Durum komedisi belki yapabilirim.

Elon Musk'ın daha adını kimse bilmezken ben Mars'a gitmek için Nasa'ya başvurmuştum. Çok meraklıydım uzaya, gezegenlere, solucan deliklerine. Başvurdum ama param yoktu o zaman, tamamlayamadım başvuruyu. 15 sene önce uzay turizmi uzay olimpiyatları diye bir şey başlayacağını biliyordum. Rüyamda uzaylı falan görüyordum. Şimdi gitmek istemem ama kızım var.

Kızım Bilge'yle beraber oynadığım bir kısa filmde rol aldım. Festivalleri dolaşıyor.



ALAYÇA ÖZTÜRK GİDİŞOĞLU

BENDE UZAY FOBİSİ VAR

Ben, 'Can Borcu'na sonradan dahil oldum. Çok sevdiğim arkadaşlarım oynuyordu kıskanıyordum. Nasıl ben yokum diye. Bir baktım 6. bölüm itibarıyla ben de varım. Hikayemiz sonradan açıldı.

Cüneyt Mete ile beraberiz yeniden. 'Aşk ve Mavi'de 2.5 sene partnerlik yaptık. Çok güzel anılar biriktirdik. 9 sene geçmiş aradan ama seyirci bizi unutmamışız. Bizi özlemişler biz de birbirimizi çok özlemişiz. Hem rollerden hem partnerlerden çok şanslı oyuncuyum. Doğaçlamaya yakın, kafamız aynı çalışıyor. Çok katmerli oldu onun da olması. İş fenomen oldu, Safiye de... Hâlâ izlenip konuşulan bir dizi. İnşallah 'Can Borcu' da öyle olur.

Burada 'Cavidan'ı oynuyorum. Hiç oynamadığım ters köşe rollerden biri. Bana hep böyle ters köşe karakterler geliyor çok şanslıyım. Zor bir evlilikten çıkmış güçlü bir kadın. Çok sevdim açıkçası.

Bende uzay fobisi var. Gezegenlere falan bakamıyorum. Uzay filmi de izleyemezdim. Christopher Nolan'ın Interstellar filmini fobimi yenmek için izledim defalarca. Üzerine gidiyorum fobimin. Kaybolma fobim de vardır. Bilmediğim yerlere arabayla gitmemeye çalışırım. Boşlukta kaybolma hissim var. Denize de dalamazdım mesela. Çocukken çok çektim.

Almanya'da Almanca eğitimi de dahil konservatuvara yollayacaklardı beni, elimin tersiyle teptim. Önemli bir fırsat gibi gelmemişti o zaman. Pişman değilim.

17 yaşında öğretmenliği kazanmıştım. Ona da gitmedim. Konservatuvara girmek için. Oraya da girmek zor oldu ama ailem hep destekledi.