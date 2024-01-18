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Giriş Tarihi: 19.1.2024

‘Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu’

‘Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu’
3.5 yaşında ikizleri olan manken Elif Ece Uzun, uzun bir süre sonra ortaya çıktı. Ünlü model, "Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu" diyerek devam etti: "Saçımı taramaya vaktim yok. Kendime zaman ayıramıyorum. Çocuklar çok şey öğretti. Duş almak için bir hafta beklediğim zaman oldu. Bir dilim ekmeği sessizce yemek benim için cennet. Çocuklarım çok anneci... Normalde sabırlı değilim ama değiştim. Karşılıksız hizmet etmeyi öğrendim, hiç şikayet etmedim. Bir sene içinde 10 dadı çocuklarımın yaramazlığından dolayı gittiler. Bir yaşından beri ikizlere ben bakıyorum."
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‘Çocuklarım 100 yıllık üniversite gibi oldu’
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