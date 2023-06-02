‘Çocuklarım okuldan çıkıp keçilerle oynuyor’

Tanem Sivar, önceki gün bir davette görüntülendi. Fit bir görüntüye sahip olan Sivar, bunun sırrını soran muhabirlere, "Çok hareketli bir insanım. Hiç arabam olmadı. Bodrum'a taşındım, yine arabam yok. Hep yürüdüm. Gideceğim her yere yürüyorum. İki tane çocuğum var. Onların peşinde koşuyorum. Kötü beslenmemeye çalışıyorum" açıklamasında bulundu. Sivar, şehir hayatından uzak yaşamanın kendisine ve çocuklarına iyi geldiğini söyledi. İş nedeniyle ayda 1-2 kez İstanbul'a geldiğini ifade eden Sivar, "Uçmaktan nefret ediyorum ama sık sık uçağa biniyorum. Hayatım hep uçaklarda geçiyor, kaderim buymuş. Çocuklara güzel bir çocukluk hediye edebilmek için Bodrum'a yerleştim. Türkiye'de istediğin kadar varlıklı ol, İstanbul'da artık çocuklarına bir çocukluk hediye edemiyorsun. Şimdi okuldan çıkıyorlar keçilerin yanında, ineklerin, atların yanından yürüyor, onlarla oynuyorlar. Temiz havada toprakla, esnafla iç içe yaşıyorlar. İstanbul'a aşığım, çok özlüyorum. Ancak geldiğimde giyinip süslenip, arkadaşlarımı görüp, paramı kazanıp dönüyorum" diye konuştu.