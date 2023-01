Çok Aşk’ın ilk tanıtımı beğenildi

Senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Çok Aşk' adlı filmin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Başrollerini Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel'in paylaştığı romantik komedi filmi türündeki filmin çekimlerinde keyifli anlar yaşayan oyuncuların enerjisi tanıtım videosunda da ekranlara yansıyor. Film için stil değişikliği yaşayan Hasan Can Kaya'nın 'Coşkun' karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı film 24 Şubat'ta vizyona girecek.