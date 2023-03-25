Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Aşık Veysel’i andı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), halk ozanı Aşık Veysel'i vefatının 50. yılında özel konserle andı. CSO ADA Ankara'da düzenlenen konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 'Bir Büyük Dünya-Aşık Veysel' eserinin dünya prömiyeri ile dinleyici karşısına çıktı. Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz'ın, Aşık Veysel'in vatanseverlik kavramını dolduran çalışkanlığı, fikir açıklığı, eğitime ve bilgiye verdiği değerden esinlenerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen yazdığı eser sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konser kapalı gişe gerçekleşerek büyük beğeni topladı.