‘Cumhuriyete Doğru’ ayakta alkışlandı

Cumhuriyetin 100. yılı projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' adlı tiyatro oyunu; Ankara, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'in ardından İstanbul'da izleyici ile buluştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de oyunun Zincirlikuyu'daki gösterimine katıldı. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından davetlilerin yer aldığı gösterimi izleyenler arasında Haldun Dormen, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Serdar Gökhan, Suzan Kardeş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da vardı.Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldığı oyun ayakta alkışlandı. Bazı bölümlerinde izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. 110 kişilik dev sanatçı kadrosunda başrolleri Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Bora Severcan, eseri kaleme alıp yönettiği için onur duyduğunu belirterek, iyi bir oyuncu ekibiyle çalıştığını söyledi. Volkan Severcan ise "25 Kasım'da Ankara'da, ondan sonra Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de sahneledik. Şimdi de İstanbul'dayız. Bu oyun hepimiz için çok heyecan verici. Projede emeği olan Milli Eğitim Bakanımıza ve projenin fikir babası Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'a teşekkür ediyorum" dedi.İzleyiciden büyük alkış toplayan oyunun ardından sahneye çıkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara çiçek takdim etti. 3 yıldır kurgulamaya çalıştıkları 'Cumhuriyete Doğru' oyunu projesinin hayata geçirilmesine Volkan ve Bora Severcan'ın vesile olduğunu anlatan Bakan Tekin, sahnede performanslarıyla karakterlere hayat veren tüm sanatçılara ve seyircilere teşekkür etti.