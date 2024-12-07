Daire fiyatına saat aldı

İtalya Serie A takımlarından Inter'de kasım ayının en iyi futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, yatırım tercihini saatten yana kullandı. A Milli futbol takımında yer alan Çalhanoğlu, İsviçre'nin dünyaca ünlü saat markasının bir modelini 450 bin Euro'ya (16.5 milyon lira) satın aldı.Ünlü futbolcunun bir daire parası verdiği altın saatinde 40'a yakın pırlanta bulunuyor. Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız gibi milli futbolcularımız da pahalı saatleriyle dikkat çekiyor.