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Giriş Tarihi: 8.12.2024

Daire fiyatına saat aldı

Inter’de ayın futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, yatırımını saate yapıyor. Milli futbolcumuz, pırlanta işlemeli altın saate 16.5 milyon TL verdi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Daire fiyatına saat aldı
A MİLLİLER SAAT TUTKUNU
İtalya Serie A takımlarından Inter'de kasım ayının en iyi futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, yatırım tercihini saatten yana kullandı. A Milli futbol takımında yer alan Çalhanoğlu, İsviçre'nin dünyaca ünlü saat markasının bir modelini 450 bin Euro'ya (16.5 milyon lira) satın aldı.




Ünlü futbolcunun bir daire parası verdiği altın saatinde 40'a yakın pırlanta bulunuyor. Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız gibi milli futbolcularımız da pahalı saatleriyle dikkat çekiyor.
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Daire fiyatına saat aldı
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