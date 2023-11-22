‘Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın’

Futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor'un teknik direktörü olan Arda Turan, önceki akşam Arnavutköy'deki bir ocakbaşında gerçekleşen 'Disko Kebap' etkinliğine katıldı. Futbol hocalığı hakkında konuşan Turan, "Güzel bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz.Ne kadar çalışırsanız o kadar kazanırsınız. Bu tamamen oyuncularla alakalı aslında, onlar çok güzel oynuyorlar" dedi. Geçtiğimiz aylarda 14 milyon dolar dolandırılan Turan, dava süreci hakkında ise "Ben bu konuda konuşmadım, bundan sonra da konuşmayacağım" yorumunda bulundu.