‘Delikanlım’ dedi ortalık yıkıldı

Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Bodrumlu hayranlarıyla buluştu. Biletlerin günler öncesinde tükenen geceye 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Tilbe, konser alanını dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde de kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yarattı dedirtti. Sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen Ceylan'ı sahneye davet etti. Zeyno ve Antep'in Hamamları şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.