Burcu Kıratlı, Etiler'de görüntülendi. Sevgililer Günü'nde yalnız olan ve elinde bir pizza paketiyle objektiflere takılan Kıratlı, "Bana köpeklerimle, ailemle her zaman Sevgililer Günü" dedi. Eski eşi Sinan Akçıl ile üçüncü kez evleneceği iddialarını yalanlayan oyuncu, Akçıl'ın "3 aydır görüşüyoruz. Yeni şarkı yaptığımda ilk önce Burcu'ya dinletirim" sözlerine yanıt verdi: "Kavgalı değiliz. Ama bahsettiği görüşmek, ilişki başlangıcı gibi bir şey değil. Zaten denedik, denenmişi bir daha denemeye gerek yok."