Denizkızı Funda

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, "Bayram sabahı uyanıp bayramlaştık, aile ziyaretleri yaptık ve ailecek yemek yedik. Bu gece de bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" dedi. Arar, "Oğlunuz Aras da günden güne büyüyor. Onun bayramı nasıl geçiyor?" sorusuna "Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. 'Bayramların eski tadı yok' desek de, çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor" dedi. Sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti veren Arar, yaklaşık 2 saat boyunca misafirlerine bayram coşkusu yaşattı.