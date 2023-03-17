Deprem bölgesıne okul yaptıracaklar

Tedavi altına alınan depremzede çocukları ziyaret etmek için hastanelere giden Hatice Şendil Sağyaşar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu "Hepimiz için çok zor bir süreçti. Yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Tarifi zor bir duygular yaşadım onların yanında" dedi. Şendil, yapım şirketi sahiplerinden olan eşi Burak Sağyaşar ile deprem bölgesine yönelik bir projeleri olduğu haberleri hakkında ise "Bunu Burak cevaplasa daha doğru olur. Çünkü yapımcı arkadaşları ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracaklar" diye konuştu.