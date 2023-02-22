Deprem mağdurlarına iş imkanı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, depremzedelere yardım eli uzattı. Birçok şehirde güzellik merkezi olan Tokel, depremzedelere iş imkanı sağlayacaklarını şu sözlerle duyurdu: "Deprem dolayısıyla evinizi terk etmek zorunda kaldıysanız ve şu an başka şehirde yaşıyorsanız... Bunun şu an sırası mı bilmiyorum ama ihtiyacı olan vardır diye düşünüyorum. İnternet sitemizden veya sosyal medyadan bakıp istediğiniz şubelerimizden ücretsiz makyaj ve tırnak bakımı eğitimi alabilirsiniz. Sonrasında da isterseniz bizimle, isterseniz de başka bir yerde çalışabilirsiniz. İstediğiniz süre boyunca kapımız size sonuna kadar açık."