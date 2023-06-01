Depremzedeleri unutmadılar

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser öncesi videolu bir mesaj yayınladı. Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry mesajda, "10 Haziran'da İstanbul'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC deprem yardım fonuna bağışladık" ifadelerini kullandı.