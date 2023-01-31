Derviş Zaim’den suç dünyasına bakış

Yaptığı her filmle farklı bir konuyu ele alan Derviş Zaim, uzun metraj biyografi tarzındaki 'Tavuri' belgeselini sekiz senelik titiz bir çalışmanın ardından tamamladı. Zaim, Suriye'ye odaklandığı 'Flaşbellek' adlı filmden sonra konu, tür ve yaklaşım olarak değişik bir yapıt ile seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmen, belgeselde bu kez suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor. Zaim'in yirmi yıl önce Panicos Chrysanthou ile beraber çektiği 'Paralel Yolculuklar' adlı belgeselinden sonra tek başına çektiği ikinci belgesel olma özelliğini taşıyan yapıt, Tavuri (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alıyor. Çekimleri Kıbrıs ve Londra'da yapılan belgesel, Mustafa Serttaş'ın hapishanede ve hapishane dışında takip edilmesi sonunda ortaya çıktı.