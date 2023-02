Devlet millet el ele

Asrın felaketi olarak nitelenen; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen; önce 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzedelerin yaşadıkları ve ünlü isimlerin katkılarına bizzat tanıklık ettim.Devletin tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleri; arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için deprem anından itibaren alanda... AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz, polisimiz depremzedelerin yaralarını sarabilmek için her türlü ihtiyaç için yanlarındalar.AFAD'ın enkazdaki vatandaşlarımıza nefes olabilmek için verdiği mücadelenin yanı sıra bölgedeki depremzedelere kurduğu çadırlardan bahsetmek isterim biraz. Buradaki koordinasyonu görmezden gelmek, Kızılay'ın yardım noktalarında yaptıklarını inkar etmek, Mehmetçiğimizin milletinin her ferdi için yaptığı fedakârlıkları yok saymak, bu insanlara yapılacak en büyük kötülük ve ihanettir.Her bir depremzedenin, milletin her bir ferdinin devletine duyduğu güven çok net şekilde Hatay'da görülüyor. Sosyal medyadaki asılsız ve provake edici paylaşımların bölgede gerçekliği yok.Hatay'da geçirdiğim 24 saat içerisinde ünlü isimlerin de mücadelesine tanık oldum. Süreyya Yalçın'ın depremi duyar duymaz Miami'den özel kargo uçağı kiralayıp depremzedeler için su, battaniye, çadır, kıyafet gönderdiğini öğrendim. Süreyya Yalçın ayrıca 7 TIR dolusu erzağı bölgedeki depremzedelere ulaştırmış.Mekan sahibi Serkan Mutlu da Hatay, Antakya, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş şehirlerinde her gün 5 bin kişiye döner dağıtarak afet sonrası yaraların sarılmasına yardım etti.