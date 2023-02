‘Devlet Opera ve Balesi aziz milletimizin yanında’

Tüm etkinliklerini iptal eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem bölgelerine yardım gönderiyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yardım TIR'larının fotoğrafını çekerek yaptığı paylaşımda "Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda biz de Devlet Opera ve Balesi olarak bu zor günlerimizde aziz milletimizin yanında olabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yapılan yardımları an be an paylaşıyor. Kurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde, Devlet Tiyatrosu çalışanlarımız başta olmak üzere, sanatseverlerin, depremzedeler için hazırladığı battaniyeler ve ısıtıcılar, Ankara Valiliğimiz aracılığı ile Yenimahalle Kaymakamlığı'na teslim edildi" diye yazdı. Van bölgesindeki yardımlaşmayı da paylaşan Kurt, "Afet bölgemize yardımlarımız sürüyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.İstanbul'un köklü kültür sanat kurumlarından olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) da depremzedeler için organize oldu. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Şişhane'deki Salon İKSV'yi malzeme toplama merkezi olarak kullanmaya başladıklarını açıkladı. İKSV; koli, iş eldiveni, ısıtıcı, taşınabilir şarj cihazı, bere, eldiven, sıcak su torbası başta olmak üzere yardımları merkezinde topluyor.Ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nun kurucusu olduğu Tatbikat Sahne de Ankara Çankaya'daki sahnesinde yardım toplama çağrısı yaptı. Beşikçioğlu, "Her gün 09.00-17.00 saatleri arasında deprem bölgesine ulaştırmak istediğiniz yardımları Tatbikat Sahnesi'nde topluyoruz" şeklinde duyuru yaptı.Tiyatro oyuncusu Nezaket Erden, depreme turne için gittiği Adana'da yakalandı. Sosyal medya hesabından "İyiyiz merak etmeyin" mesajı yayınlayan Erden'le konuştuk... İstanbul'a dönmek üzere Adana Havalimanı'nda uçak beklediğini belirten Erden, şunları söyledi: "Deprem sırasında turnedeydik. Çok korkutucuydu, çok şiddetli hissettik. Ancak Adana'da diğer iller kadar büyük bir yıkım yok. Ben Mersinliyim, deprem sonrası ailemin yanına geçtim. Deprem olmasaydı Mersin'de sahneye çıkacaktık. Mersin de çok sallanmış ancak ailem iyi. Gaziantep'teki çocukluk arkadaşımın vefat haberini aldım, çok üzgünüm. Şu anda tekrar Adana'ya geldim ve havalimanından İstanbul'a dönmeye çalışıyoruz. Burada kaos var. İstanbul'a dönmek isteyen depremzedelerle birlikteyiz. Onlara moral vermeye çalışıyoruz."