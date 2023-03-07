Dila, Güneş’i Elif’ten kopardı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi hikayesi ve kadrosu ile pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizinin 21. bölümünde; Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Güneş'in velayetini Feraye ve Sude'nin yardımı ile alan Dila kızını Elif'ten koparır. Feraye'nin evine yerleşen Dila, sonunda Elif arada olmadan Güneş ile anne kız olacaklarını düşünür. Fakat Elif olmayınca Güneş daha da içine kapanır ve yemek yemeyi reddeder. Bu duruma sabredemeyen Dila, eskisi gibi Güneş'i dolaba kitler. Güneş'in gördüğü muameleyi fark eden Feraye ile küçük kız arasında bir yakınlık kurulur. Güneş sevgisi ile Feraye'nin de yaralarına iyi gelir. Feraye de onu at çiftliğine Elif ile görüşmeye götürür. Ümran ise Fırat'a Feraye'nin hisselerini ona devretmesi için kendisini tehdit ettiğini söyler.