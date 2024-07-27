Dilan Polat’a ‘kaçma şüphesi’ tespiti

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı. Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti. Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Mahkeme, Dilan Polat yönünden ise ayrı bir parantez açtı. Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar geldiğinde yapılacağını belirtti. Evrakların ana mahkemeden gelmesinin ardından ise nöbetçi olmadığını aktaran mahkeme itirazı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak mahkeme ilk itirazın kendi nöbet gününde oluştuğunun altını çizerek dosyayı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Verilen kararın gerekçesine GÜNAYDIN ulaştı. Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.Sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi. İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.