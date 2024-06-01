Dilan Polat’a şimdi de ‘Müşterini yaktın’ davası

Kara para aklama, örgüt kurma gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir dava açıldı. Daha önce komşuları ve fenomenlerle adliyelik olup hakkında dava açılan Polat'ın, bu kez de güzellik merkezinde bir müşterisini yaraladığı gerekçesiyle hapsi istendi. Konya'da yaşayan 44 yaşındaki Sibel G., cilt bakımı için İstanbul Ataşehir'de bulunan Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne gitti. İlk olarak 2021 yılının kasım ayında 'berces' adı verilen bir çeşit lazerle cildin soyularak yenilenmesi şeklindeki uygulamayı yüzüne yaptıran kadının iddiaya göre yüzü yandı. Yüzünde kızarıklıklar oluşan kadın durumu Dilan Polat'a sordu. İyileşme sürecinde kızarıklıkların normal olduğu ve günlük fotoğraf atması şeklinde yanıt aldı.Süreç içinde kadının yüzünde kahverengi izler oluşmaya başladı. İlk uygulamadan 3 ay sonra Polat müşterisini İstanbul'a davet edip tek seansta sorunu çözeceğini söyledi ve 2022 yılının nisan ayında Sibel G.'nin yüzüne tekrar berces işlemi yaptı. 9 ay sonrası için tekrar randevu oluşturdu. Konya'ya geri dönen kadının yüzündeki lekeler ise geçmedi.Randevu günü gelen kadın, geçen yıl ocak ayında güzellik merkezine tekrar gitti. Dilan Polat iş yerinde yoktu. Damla K. isimli çalışan bir çeşit leke tedavisi olarak bilinen 'cosmelan' isimli bir işlem yapıp krem verdi. Ancak kremi 3 ay süreyle kullanan kadının yüzündeki kahverengi lekeler geçmeyince soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu genç kadının her iki yanağında 9 santimetre büyüklüğünde cilt lekeleri olduğunu belirledi. Basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte yaralandığını kaydetti.Üç ay önce ifadesi alınan Dilan Polat suçlamaları kabul etmeyerek, "Türkiye'de birçok yardım vakıf projesine öncülük ettiğim için insanlar benden yardım talebinde bulunuyor. İşyerinde de birçok müşterim para alabilmek için bu tarz başvurularda bulunmaktadır. Şikayetin bu amaçla yapılmış olduğunu düşünüyorum" dedi. Savcılık, uygulanan işlemin doktorlar tarafından yapılabileceğini ve suçun işlendiğini belirterek Dilan Polat ve çalışanı Damla K. hakkında 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' ve 'taksirle yaralama' suçlarından toplamda 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.