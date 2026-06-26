Dilara Bektaş’ın yeni teklisi ’Uyan’ yayınlandı

Şarkıcı ve söz yazarı Dilara Bektaş'ın yeni teklisi Uyan, Kapadokya'da çekilen klibiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve müziği Dilara Bektaş'a ait olan eser, SKALD House yapımcılığında hazırlanırken, dijital dağıtımı ise Virgin Music Group tarafından gerçekleştirildi. Aranjörlüğünü Gökalp Gökmen'in üstlendiği şarkının mix ve mastering çalışmaları Okan Çam tarafından tamamlandı. Eserde elektro gitarda Ateş Berker Öngören, davulda Cihad Akbay ve viyolonselde Doğukan Şenyaylar yer aldı.

Şarkıyla birlikte yayınlanan müzik videosu ise Kapadokya'nın doğal ve tarihi atmosferinde çekildi. Yönetmen koltuğunda Okan Eryılmaz'ın oturduğu klibin görüntü yönetmenliğini Batuhan Çalık üstlenirken, proje koordinasyonunu Yüksel Samet Demirkıran yürüttü. Proje, sinematografisi ve doğal mekân kullanımıyla şarkının duygusal atmosferini görsel bir anlatımla destekliyor. Dilara Bektaş, yeni dönemde kendi ismiyle müzik kariyerine devam ederken, 'Uyan' sanatçının bu yeni yolculuğunun ilk çalışmaları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör