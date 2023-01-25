Doğru zamanda doğru proje ile döneceğim

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecileri kırmayarak yağmurlu havaya rağmen soruları yanıtlayan Kobal, 'Çocuklar Kenan Bey'e mi emanet?' sorusuna gülerek, 'Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı. Bizim kızlar peş peşe geldi. Onun işi vardı ama şimdi evde' dedi. Kobal, 'Çocuklardan kaynaklı mı proje tercihi yapmıyorsunuz?' sorusuna da, 'Leyla henüz 8 aylık. Zamanı gelince bakacağız, özledim ben de. Doğru zamanda doğru projeye karar vermek istiyorum' diye konuştu.