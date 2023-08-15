Giriş Tarihi: 15.8.2023 06:25Son Güncelleme: 15.8.2023 07:17
Dondurma, masaj, kahve, market derken şimdi de banka hizmeti! Denizin üzerinde yüzen ATM
Göcek sahillerinde 'imkansız' lafına yer yok! Geçen yıl teknede tatil yapanlar için deniz üstünde kokoreç ve market satışı başlamıştı. Bu yıl fırın, dondurma derken masörler de tekneye servis işine girmişti. Bu furyaya şimdi de bankalar katıldı. Tekne tatili yapan zenginler nakit sıkıntısı çekmesin diye yüzen ATM'ler devreye girdi. Sosyetikler buralardan kolayca nakit çekip bol bol bahşiş dağıtabiliyor.