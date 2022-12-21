‘Dostlarımın desteği moral oldu enseyi karartmak yok’

Sanat hayatında 50. yılı geride bırakan usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun Sarıyer'de tiyatro dekorlarının yer aldığı deponun yanması tüm sanat dünyasını yasa boğdu. Deponun yandığını İzmir'de öğrenen Poyrazoğlu'nun telefonları hiç susmadı. Sanat dünyasındaki dostlarının yanı sıra bürokrasinin önde gelen isimlerinden de telefon alan Poyrazoğlu, aldığı destek mesajlarıyla biraz olsun moral buldu. Ünlü sanatçı, yaşanan üzücü olay sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Benim özelimde ama tüm sanat dünyasını yakından ilgilendiren bu hadiseye herkes çok duyarlı yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bizzat aradı, 'Ne istersen, ne gerekiyorsa yapalım, sorumluluğumuzun bilincindeyiz' diyerek destek oldu. Sanat dünyasından pek çok dostumla konuştum, hepsi desteğe hazır. 'Kobay' adlı oyunumu sahneye koyacaktım, dekorları yandı, Barış Dinçel 'Aynısını yapıp teslim edeceğim' dedi. Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları alıyorum. Bunlar üzüntümü hafifletiyor, moral veriyor. Arayan soran herkese teşekkür ederim."Poyrazoğlu "Tiyatromuzun 50 yıllık arşivi, çok önemli antika eserler, tablolar ve dünyanın dört bir yanından topladığım 200 kuklam yandı. Hiçbirini yerine koyamam. Kuracağım müzenin bütün hazinesi yok oldu. Ama enseyi karartmak yok. Yarın akşam Ataşehir'de 'Şıngır Şıngır Beyoğlu' oyunumu sahneleyeceğim" diye konuştu.