Dünya devleri AKM’de buluştu

AKM Türk Telekom Sahnesi'nde gerçekleşen, Şef Orhan Şallıel'in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç'ın katkılarıyla düzenlenen Nef Filarmoni Orkestrası konseri büyük ilgi gördü.Konserde opera dünyasındaki yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede bir araya geldi. Vivaldi'nin Dört Mevsim Operası 'Yaz' eseriyle açılan konserde solist Osmonov, kemanıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserde, Vivaldi'nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell'den eserleri Nils Wanderer yorumladı.