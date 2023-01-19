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Giriş Tarihi: 19.1.2023 10:25

Dünya devleri AKM’de buluştu

Dünya devleri AKM’de buluştu
AKM Türk Telekom Sahnesi'nde gerçekleşen, Şef Orhan Şallıel'in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç'ın katkılarıyla düzenlenen Nef Filarmoni Orkestrası konseri büyük ilgi gördü.



Fotoğrafta; Emine Timur- Nils Wanderer

Konserde opera dünyasındaki yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede bir araya geldi. Vivaldi'nin Dört Mevsim Operası 'Yaz' eseriyle açılan konserde solist Osmonov, kemanıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserde, Vivaldi'nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell'den eserleri Nils Wanderer yorumladı.
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Dünya devleri AKM’de buluştu
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