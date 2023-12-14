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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Dünyaca ünlü rapçilerden Filisten’e destek: 'Her şey durdurulsun tek odağımız Gazze olsun’

Dünyaca ünlü rapçilerden Filisten’e destek: ’Her şey durdurulsun tek odağımız Gazze olsun’
Porto Rikolu rapçi Residente, geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşanan soykırımı kınayarak bu yıl çıkması beklenen albümünü ertelediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çeken sanatçı, şunları söyledi:



'ÇOK CANIM YANIYOR'
"Gazze'de yaşananlardar ötürü bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni albümümü ve birkaç videomu ertelemeye karar verdim. Zira, Filistin'i yavaş yavaş yok eden bu korkunç soykırım karşısında bunu yapmamın imkansız olduğuna kanaat getirdim. Kendimi iyi hissetmiyorum, çok canım yanıyor, her gün oğlumu düşünüyorum, bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalamam. Kendi kendime soruyorum, gözümüzün önünde kız ve erkek çocuklarının bu denli kafalarının patlatılmasını izleyip de hiçbir şey söylemeden insanlıktan çıktığımız gün ne zamandı?" Residente, insanlığa da Gazze çağrısında bulunarak, "Bir an için durun. Gazze'de yaşananlara odaklanmamız için her şey durdurulsun. Filistin'e yönelik haberlere göz atın. İsrail'in, ABD'nin desteğiyle Filistin'deki sivil halka uyguladığı soykırımı kınayın" dedi.




'ARTIK KORKMUYORUM SESİMİZİ YÜKSELTMENİN TAM ZAMANI'
Karıyerlerıyle tehdit edilmelerine rağmen İsrail'in katliamlarına karşı yüksek sesle tepki gösteren isimlere ABD'li rapçi Anees Mokhiber de katıldı. Portekiz'de verdiği konsere kefiye takarak çıkan Mokhiber, sahnede şunları söyledi: "Eskiden Filistin hakkında konuşmaktan korkardım ama artık korkmuyorum. Sesimizi yükseltmemizin zamanı geldi. İnsanlar nerede acı çekiyorsa biz onların yanında olmalıyız. Filistin'de sivillere yapılanlar iğrenç, insanlık dışı, büyük adaletsizliktir. Kalbime çok ağır geliyor. Bu turneye devam etmemin tek sebebi Filistin halkının yanında olduğumu söylemektir."
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Dünyaca ünlü rapçilerden Filisten’e destek: 'Her şey durdurulsun tek odağımız Gazze olsun’
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