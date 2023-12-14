Dünyaca ünlü rapçilerden Filisten’e destek: ’Her şey durdurulsun tek odağımız Gazze olsun’

Porto Rikolu rapçi Residente, geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşanan soykırımı kınayarak bu yıl çıkması beklenen albümünü ertelediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çeken sanatçı, şunları söyledi:
'ÇOK CANIM YANIYOR'
"Gazze'de yaşananlardar ötürü bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni albümümü ve birkaç videomu ertelemeye karar verdim. Zira, Filistin'i yavaş yavaş yok eden bu korkunç soykırım karşısında bunu yapmamın imkansız olduğuna kanaat getirdim. Kendimi iyi hissetmiyorum, çok canım yanıyor, her gün oğlumu düşünüyorum, bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalamam. Kendi kendime soruyorum, gözümüzün önünde kız ve erkek çocuklarının bu denli kafalarının patlatılmasını izleyip de hiçbir şey söylemeden insanlıktan çıktığımız gün ne zamandı?" Residente, insanlığa da Gazze çağrısında bulunarak, "Bir an için durun. Gazze'de yaşananlara odaklanmamız için her şey durdurulsun. Filistin'e yönelik haberlere göz atın. İsrail'in, ABD'nin desteğiyle Filistin'deki sivil halka uyguladığı soykırımı kınayın" dedi.
'ARTIK KORKMUYORUM SESİMİZİ YÜKSELTMENİN TAM ZAMANI'
Karıyerlerıyle
tehdit edilmelerine rağmen
İsrail'in katliamlarına
karşı yüksek sesle
tepki gösteren isimlere
ABD'li rapçi Anees Mokhiber
de katıldı. Portekiz'de
verdiği konsere
kefiye takarak çıkan Mokhiber,
sahnede şunları
söyledi: "Eskiden Filistin
hakkında konuşmaktan
korkardım ama artık
korkmuyorum. Sesimizi
yükseltmemizin zamanı
geldi. İnsanlar nerede
acı çekiyorsa biz onların
yanında olmalıyız. Filistin'de
sivillere yapılanlar
iğrenç, insanlık dışı,
büyük adaletsizliktir. Kalbime
çok ağır geliyor. Bu
turneye devam etmemin
tek sebebi Filistin halkının
yanında olduğumu
söylemektir."