Dünyaca ünlü rapçilerden Filisten’e destek: ’Her şey durdurulsun tek odağımız Gazze olsun’

Porto Rikolu rapçi Residente, geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşanan soykırımı kınayarak bu yıl çıkması beklenen albümünü ertelediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çeken sanatçı, şunları söyledi:"Gazze'de yaşananlardar ötürü bu yıl piyasaya çıkması beklenen yeni albümümü ve birkaç videomu ertelemeye karar verdim. Zira, Filistin'i yavaş yavaş yok eden bu korkunç soykırım karşısında bunu yapmamın imkansız olduğuna kanaat getirdim. Kendimi iyi hissetmiyorum, çok canım yanıyor, her gün oğlumu düşünüyorum, bu yaşananlar karşısında kayıtsız kalamam. Kendi kendime soruyorum, gözümüzün önünde kız ve erkek çocuklarının bu denli kafalarının patlatılmasını izleyip de hiçbir şey söylemeden insanlıktan çıktığımız gün ne zamandı?" Residente, insanlığa da Gazze çağrısında bulunarak, "Bir an için durun. Gazze'de yaşananlara odaklanmamız için her şey durdurulsun. Filistin'e yönelik haberlere göz atın. İsrail'in, ABD'nin desteğiyle Filistin'deki sivil halka uyguladığı soykırımı kınayın" dedi.Karıyerlerıyletehdit edilmelerine rağmenİsrail'in katliamlarınakarşı yüksek sesletepki gösteren isimlereABD'li rapçi Anees Mokhiberde katıldı. Portekiz'deverdiği konserekefiye takarak çıkan Mokhiber,sahnede şunlarısöyledi: "Eskiden Filistinhakkında konuşmaktankorkardım ama artıkkorkmuyorum. Sesimiziyükseltmemizin zamanıgeldi. İnsanlar neredeacı çekiyorsa biz onlarınyanında olmalıyız. Filistin'desivillere yapılanlariğrenç, insanlık dışı,büyük adaletsizliktir. Kalbimeçok ağır geliyor. Buturneye devam etmemintek sebebi Filistin halkınınyanında olduğumusöylemektir."