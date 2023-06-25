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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Dünyaevine girdiler

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Dünyaevine girdiler
'Kardeşlerim' dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek, Bahçeköy'de dünyaevine girdi. Alina Boz, Burak Can, Muhammed Kayku ve İlke Örs çiftin nikah şahitliklerini yaptı.
Mutlu çiftin düğünlerine oyuncu arkadaşları ve aileleri katıldı. Düğün öncesi sorulara yanıt veren Cihan ve Sinem Şimşek, "Aslında hiç heyecan yapmamıştık, sakindik ama son dakikalar gelince çok heyecanlandık" dedi. Davetliler arasında yer alan Miray Daner ise "Onların mutluluklarına şahitlik ediyor olmak benim için çok heyecanlı ve güzel. Dün heyecandan ben de uyuyamadım. Benim şu an evlilik isteğim yok..." diye konuştu.
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Dünyaevine girdiler
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