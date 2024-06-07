Dünyayı gezerken Türk dizileri sayesinde tanındığımı anladım

Bir dönem atv'de yayınlanan Hatırla Sevgili dizisi tam 16 yıl sonra a Para ekranında yeniden izleyiciyle buluşuyor. 27 Mayıs darbesi sürecini anlatan dönem dizisinde Ahmet karakterini canlandıran Cansel Elçin, samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, "Bu dizi sayesinde Türkiye'de tanındım, benim kalbimdeki yeri ayrı. Yeniden yayınlanması beni mutlu ediyor" dedi.Cansel Elçin, sözlerine şöyle devam etti: "Bir nevi Romeo Juliet hikâyesi gibiydi. Farklı ideolojiye sahip ailelerin çocukları birbirine âşık oluyor.Müziği bile hâlâ hatırlanıyor." Dizinin yurt dışında da çok izlendiğini anlatan Elçin, "Türk dizileri tüm dünyada çok izleniyor. Dünyayı gezerken dizilerimiz sayesinde tanındığımı anladım. Her yerde hayranlarımız var" dedi.