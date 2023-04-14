Hadise’nin feryadı

Şarkıcı Hadise, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sanatçı, "Dün ekibimizle birlikte Hatay'a gittik, çocukların bu kadar güler yüzlü olması beni çok mutlu etti, güzel anlar yaşadık" dedi. Hadise, yakında çıkacak olan yeni şarkısı 'Feryat' hakkında konuştu. Çıkardığı her şarkının bir anlamı olduğunu dile getiren sanatçı, "Bazen insanlar düşer ama kalkmasını bilmeli. Ben çok güzel kalkarım, önemli olan kalkmayı bilmeli" dedi. Hadise, "Şarkıda eski eşiniz Mehmet Dinçerler'e gönderme mi var?" sorusuna ise "Kimse üzerinden yorum yapılmasın, benim için kapanan bir konu" diye cevap verdi.