‘Duygusal bağ hissetmediğim bir projede yer almam’

Başrolde olduğu yapımlar ile İspanya'da en çok izlenen erkek oyuncular arasında yer alan Engin Altan Düzyatan'a İspanyol basınından büyük ilgi var. Oyuncunun prestijli bir yayında yer alan röportajında şu sözlerine yer verildi:"Duygusal bir bağ hissetmediğim bir projede hiçbir zaman yer almadım. Parçası olacağım projeleri seçerken her zaman ilk dikkat ettiğim şey canlandıracağım karakter ile kuracağım bağ oldu. Seçeceğim rolün beni heyecanlandırmasına ve içimde merak duygusunu uyandırmasına her zaman çok önem verdim."