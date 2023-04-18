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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Ebru Destan İran sinemasında

Ebru Destan İran sinemasında
Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Destan, önceki gün Florya'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Destan, yeni projelerinden bahsetti. İran ve Türk ortak yapımı bir projenin anlaşma sürecinde olduğunu belirten oyuncu, "İran sinemasını çok seviyor ve ilgiyle takip ediyorum. Yeni sinema filmimiz her şey yolunda giderse festivalde yayınlanmaya hazır olacak" dedi. Kısa süren ayaküstü sohbetin ardından bir restorana giren Destan, yemek sonrası aracına binip AVM'den ayrıldı.
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Ebru Destan İran sinemasında
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