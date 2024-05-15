‘Ebru’nun zayıflığı sinir bozucu’

Sevilen şarkıcı Nalan, Maçka'da bir kulüpte sahneye çıktı. Sanatçının söylediği şarkılara mekana gelen konuklar hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan şarkıcı, "Z kuşağını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Şimdiki nesil çok akıllı, gözü açık; biz zamanında çok saftık" diye yanıt verdi. Konseri izleyenler arasında klip yönetmeni Tamer Aydoğdu ve oyuncu Ebru Destan da vardı. Nalan, "Ebru geldi diye moralim bozuldu ya... Şu zarifliğe, şu inceliğe bakar mısınız? Çok fit. Sinir bozucu" diye espri yaptı.