Ece Ronay’ın telefonu incelemede

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bİlir'in iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 'azmettiricilik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosiklet ve kaskla gerçekleştirilen saldırılara karıştıkları saptanan beş kişiyi daha sorguya almıştı. Ece Ronay ve diğer beş şüpheliye ait cep telefonları ve dijital materyaller, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Ronay ve diğer şüphelilerin arasındaki telefon, mesaj ve elektronik posta trafiğinin ortaya çıkarılmasıyla kurşunlama olaylarının perde arkasına ulaşılması bekleniyor.