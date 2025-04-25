Edis ve Aleyna’dan ‘Küçük Sevgilim’

Edis ve Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda bir konserde 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısına yaptıkları yorumla dikkat çekmişti. Konserin en çok konuşulan performanslarından biri olan bu düet, etkinlik sonrasında da sosyal medyada büyük ses getirdi.Günlerce müzik gündemini meşgul eden ve hayranların merakla yayınlanmasını bekledikleri o düet dijital platformlarda yayınlandı. Edis ve Aleyna Tilki'nin enerjik sahne performansı ve vokalleriyle yeniden dinleyicilerle buluşan düet, kısa sürede izleme ve dinleme listelerinde zirveye yerleşti!