Eğlence zamanı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte bir eğlence merkezine gitti. Hira ile anne-kız günü yaptıklarını söyleyen Akalın, eğlence dolu anlar yaşadı. Kızı için geldiği eğlence merkezinde kendini oyunlara kaptıran ünlü şarkıcı, çarpışan arabaya binerek doyasıya eğlendi. Oyun alanında geçirdikleri zaman sonrası karaoke yapmak isteyen anne-kız, beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Eğlence turlarını bowlingle noktalayan Akalın ve Hira, daha sonra arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelip eğlenceyi sonlandırdı.