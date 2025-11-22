Ekim ayının starları belli oldu

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı. Kullanıcıların favori listelerinde en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde Semicenk ilk sırada yer aldı. Çağla ve Doğu Swag'ın seslendirdiği 'Seni Düşündüm' isimli düet ise en çok dinlenen yerli şarkı listesinde zirveye ulaştı. Mustafa Ceceli, 'Yarem' isimli romantik pop şarkısı ile Muud'da ekim ayında en çok indirilen yerli şarkı listesinde ilk sıraya yerleşti. Rapçi BLOK3'ün 'Virtüöz' albümü en çok dinlenen yerli albüm oldu. Ayın en çok indirilen sanatçısı ise rap müziğin yükselen yıldızı Poizi oldu. Lady Gaga ve Bruno Mars'ın 'Die With A Smile' düeti ise en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde ilk sırada yer aldı.