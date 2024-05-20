Elde alyans yüzde gülümseme

İlişkilerine tam 17 yıl sonra, 2021'de kaldıkları yerden devam eden ve birlikteliklerini 2022'de nikâh masasında resmileştiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin evliliklerinin biteceği söylentisi bir süredir ortada dolaşıyor. Ancak ikili, boşanacakları iddialarını önceki gün yeni fotoğraflarla yalanladı. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiğinde parmağında alyansı olmadığı fark edilen Ben Affleck, bu defa yüzüğüyle fotoğraflandı.Çift; Affleck'in kullandığı otomobilden, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi. İkilinin ayrıldıkları iddiası ortaya, yedi hafta boyunca birlikte görüntülenmemelerinden dolayı atılmıştı. Çiftin evlerini ayırdığı, Affleck'in Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikaneden başka bir eve taşındığı iddia edilmişti.