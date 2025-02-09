Eleştirmenler en iyileri seçti

BU sene 30'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Chelsea Handler'ın sunduğu törene Sean Baker imzalı 'Anora' damga vurdu. Televizyon kategorisinde ise 'Shogun' öne çıktı. En İyi Erkek Oyuncu; Adrien Brody; En İyi Yönetmen; 'Wicked' adlı filmiyle Jon M. Chu seçildi. Demi Moore; 'The Substance' adlı filmle En İyi Kadın Oyuncu, Kieran Culkin; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Maisy Stella; En İyi Genç Yetenek, Zoe Saldaña; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.