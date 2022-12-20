Elif, Ümran’ın gelini olarak köşke geldi

ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi önceki gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. 16'ncı bölümde; Fırat ve Elif gözaltına alınır. Ümran yakalarındadır. Fırat ve Elif nezarethaneden çıkar çıkmaz Güneş'in yanına hastaneye giderler. Elif'in gelmesi ile Güneş'in ateşi kontrol altına alınır. Fakat daha tam kendine gelemeden Ümran ve Dila hastaneye gelir. Ümran, Güneş'i Elif'ten ayırmak için hastaneden çıkartır. Eve gelen Güneş, yemek yemeyi ve ilaçlarını da almayı reddeder. Fırat, Elif'i Güneş'in yanına getirir ancak Ümran uzaklaştırma kararı ile yine kabus gibi üzerlerine çöker. Fırat, çözüm bulana kadar Elif'i götürmek zorunda kalır. Ümran ve Dila'nın Güneş'e olan davranışlarına dayanamayan Fırat, Güneş'i Elif'e getirir. Ümran onları polise ihbar eder. Fırat, Güneş ve Elif'i ayırmayacak bir plan yapar. Ümran onları ararken Fırat, Elif ve Güneş'le çıka gelir, bombayı patlatır. Elif'in artık gelini olduğunu açıklar.