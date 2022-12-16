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Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:48 Son Güncelleme: 16.12.2022 15:52

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Güneş konağa geliyor!

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Güneş konağa geliyor!

16.Bölüm Özeti:

"Hiç Ayrılmayacağız"

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir.

Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur.

Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır.

Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener.

Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir.

Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı izle | Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | VİDEO

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ve Güneş konağa geliyor!
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