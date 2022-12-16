Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ve Güneş konağa geliyor!

16.Bölüm Özeti:
"Hiç Ayrılmayacağız"
Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir.
Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur.
Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener.
Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir.
Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.
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