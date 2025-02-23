Elon Musk’a velayet davası

Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair, ünlü milyardere velayet davası açtı. 26 yaşındaki Ashley St. Clair, 53 yaşındaki teknoloji imparatorunun bebek haberlerini, gizli tutmak istediğini iddia etti. Genç anne, Musk'ın bebeğini, eylül ayında doğurduğundan bu yana yalnızca 3 kez gördüğünü öne sürdü. Musk'ın bebeğin bakımıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.Clair; Musk'ın, bebeğin doğumundan sonra kısa mesaj alışverişi de dahil olmak üzere çeşitli yazışmalarda çocuğun ebeveynliğini kabul ettiğini ve bunun da davanın kanıtı olduğunu söyledi. Elon Musk'ın şu ana kadar kamuoyuna söylediği tek söz ise, Ashley St. Clair'in yıllardır onun peşinde olduğunu iddia eden bir gönderisinin altına "Vay be" yorumu yapmaktı.