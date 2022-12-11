‘Emekli olmayı düşünmüyorum’

Manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi. 27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. İşimi seviyorum" dedi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü manken, evlilikle ilgili soruya "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra da olmaz, kim ne yapacak beni" diye konuştu.