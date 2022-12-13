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Giriş Tarihi: 14.12.2022

En çok ‘büyük yüzleşme’ izlendi

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da, haftaya birincilikle başladı. Canlı yayında büyük yüzleşmenin yaşandığı pazartesi günkü yayın, herkesi ekran başına kilitledi

En çok ‘büyük yüzleşme’ izlendi
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 12 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da' Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,34 izlenme oranı ve yüzde 28,95 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.



Büyük bir yüzleşmenin yaşandığı canlı yayında; kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım, öfke patlaması yaşadı. Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan Nergiz Hanım'ın kızının programa sevgilisi Erdi ile birlikte gelmesi ortalığı iyice alevlendirdi.
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En çok ‘büyük yüzleşme’ izlendi
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