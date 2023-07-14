En iyi yatırım aracı sanat

Türk resminin sembolist ressamlarından Tolga Ezel, yatırımcılar için en iyi enstrümanlardan birinin sanat eserleri olduğunu söyledi. Özellikle çocuğu olan sanatseverlerin evlatlarına bırakabilecekleri en iyi mirasın koleksiyonlar olduğunu söyleyen Ezel, "Çok değil 25 sene önce şu an 50 bin dolara satılan resimler, 500 dolar gibi rakamlara alıcı buluyordu. Sanat gün geçtikçe büyük değer kazanıyor" dedi. Son dönemde Türkiye'de online müzayedelerin yükselişe geçmesini de sevinçle karşıladığını söyleyen ressam, "Online müzayedeler hem sanatçı açısından hem de koleksiyoner açısından büyük kolaylıklar sağladı. Bu tarz müzayedelerde her bütçeye uygun eser bulmak mümkün" dedi.