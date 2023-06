‘Enflasyon sadece Türkiye’de yok, ABD’nin de maşallahı var’

Uzun süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Didem Uzel, A Para'da yayınlanan 'Miniklerle Büyük Hayaller' programıyla ekranlara geliyordu. Yaz tatili için bir aylığına yeniden New York'a giden ünlü sunucu, orada karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı. Kendisine neden New York'ta yaşamadığını soranlara cevap olarak bir mesaj yayınlayan Uzel, şunları söyledi:"Neden Türkiye'ye dönüyorsun?' diye soruyorsunuz... 'Ne güzel hayatın var orada' diyorsunuz. Her ülkenin kendine göre artıları eksileri var. New York öyle göründüğü gibi bir yer değil. Bir kere çok pis. Çöpler yığın içinde, fare dolu her yer. Bir de uyuşturucu etkili sigaralar yüzünden şehrin her yeri kokuyor. Çocuk parkları dâhil. Kimsenin cinsel hayatı beni ilgilendirmez ama bu şehir ve ülkenin bazı eyaletleri LGBT'yi destekliyor. Beni ilgilendirmiyor ama çocuklara okullarda özel gün gibi kutlama yaptırıp bayraklarla yürüyüş yaptırmalarına karşıyım. Bunun küçücük çocukların hayatına sokulmasına, cinsiyetsizlik baskısına karşıyım. Benim çocuğumu öyle yürütemezsiniz, buna izin veremem. New York'a dönmemek için çok sebebim var. Ayrıca enflasyon sadece Türkiye'de yok, buranın da maşallahı var artık. İcap ederse başka eyalette yaşarım belki ama bu şehirde asla..."