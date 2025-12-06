Şarkıcı Tuğba Özerk, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir etkinliğe katıldı. Özerk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da, Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi Buğra Çankır ile 8 otizmli ve 2 görme engelli bireyden oluşan 'Bizim Orkestra' ile konser verdi. Konserde 'Bizim Orkestra' ekibine, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası da eşlik etti. Orkestrayı Şef Atay Bağcı yönetti. Özerk, provalar boyunca çok duygusal anlar yaşadıklarını söyleyerek, "Birlikte ağladık, güldük, sohbetler ettik. Benim için çok kıymetli bu desteği verebiliyor olmak. Biz engel tanımıyoruz. Engel yeter ki kalplerde olmasın" dedi.