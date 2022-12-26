‘Engellilerin hayatına dokunmak çok kıymetli’

Birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllüsü olan model Tülin Şahin, bir sosyal yardım projesinin onur konuğu oldu. Zihinsel ve gelişimsel engeli bulunan bireylerle gönüllüler arasında arkadaşlık programı uygulamaları yapan Best Buddies Turkey kapsamında gerçekleştirilen törene katılan manken, şunları söyledi: "İnsanlık adına yapılan paha biçilemez bir proje. Beni de dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Töreni izlerken çok duygulandım.. Bu tür projeler beni de geliştiriyor. Arkadaşlığın önemini hepimiz biliyoruz. Engelli bireylerin arkadaşlarının olmadığını bilmek üzücü olsa da böyle farkındalık hareketlerine destek olarak bunu kaldırmak elimizde. Yaptığınız iş çok kıymetli."